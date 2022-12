Журналист почина в заключителните минути на Нидерландия - Аржентина

Американският журналист Грант Уол почина по време на четвъртфиналния сблъсък от Мондиал 2022 между отборите на Нидерландия и Аржентина, съобщава The Wall Street Journal. Според изданието, Уол е получил сърдечен удар в заключителните минути на сблъсъка на стадион „Лусаил”.

48-годишният Уол е известно име във футболните среди в страната си, а в Катар се прочу с факта, че бе задържан от местните власти заради фланелка с цветове на дъгата, която носеше по време на двубоя между САЩ и Уелс.

Според информациите към този момент, Уол е колабирал в пресложата на стадиона, където е получили спешна медицинска помощ, след което е бил изнесен на носилка.

„Грант превърна футбола в делото на живота си. Всички сме покрусени, че той и брилянтните му материали вече няма да бъдат сред нас”, се казва в изявление на Американската футболна асоциация.

