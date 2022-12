Синът на хърватски национал утешава ридаещия Неймар (ВИДЕО)

Видео със сина на хърватския национал Иван Перишич и бразилската суперзвезда Неймар, се превърна в хит в социалните мрежи след отпадането на „селесао” от Световното в Катар.

Бразилия, чийто тим бе сочен за основен фаворит за титлата, отпадна безславно от „ватрените” след изпълнения на дузпи.

След последния съдийски сигнал бразилските футболисти не успяха да скрият огромното си разочарование, а самият Неймар избухна в сълзи. Именно в този момент на терена се появи синът на Иван Перишич – Леонардо, който отиде в центъра на терена и прегърна Неймар в опит да го утеши.

Вижте кадри от любопитния момент:

A child from the Croatia camp ran over to console Neymar 🥹#FIFAWorldCup | #CROBRA pic.twitter.com/cv0uEhn5qd