Братът на починалия репортер излезе с шокиращо твърдени

Братът на починалия снощи американски журналист в Катар Грант Уол – Ерик, излезе с шокиращо твърдение. Той сподели в социалните мрежи, че причина за смъртта на брат му може да не е инфаркт. Според него брат му е бил „убит”.

„Аз съм причината той да облече фланелка с цветовете над дъгата. Не вярвам, че брат ми просто е починал. Вярвам, че той е бил убит”, сподели Ерик, който е гей.

Трагичният инцидент се случил четири минути преди края на продължението на срещата между Нидерландия и Аржентина.

Името на Грант Уол нашумя в началото на турнира в Катар, когато той се появи на стадиона преди мача от груповата фаза между САЩ и Уелс, с фланелка с цветовете на дъгата. Тогава Уол бе задържан от местните власти.

