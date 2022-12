Мастърклас от Меси и Алварез сломи Хърватия за място на финала в Катар

Аржентина официално е първият финалист на световното първенство по футбол в Катар, след като победи с 3:0 Хърватия в полуфиналите, благодарение на мастърклас по футбол от Лионел Меси и Хулиан Алварез.

Легендата на световния футбол откри резултата от дузпа за нарушение срещу Алварез в 34'. Доминик Ливакович фаулира младият талант в своето наказателно поле и макар той да отправи удар Даниеле Орсато нямаше друг избор, освен да посочи бялата точка, тъй като кълбото не стигна до мрежата.

Самият нападател на Манчестър Сити пробяга цялата половина на хърватите в 39' и с малка доза късмет успя да преодолее трима съперници и да довкара топката зад разколебания страж на Динамо Загреб.

На почивката Златко Далич реагира с две смени, пускайки в игра Мислав Оршич и Никола Влашич на местата на Борна Соса и Марио Пашалич, а няколко минути след това и Марсело Брозович отстъпи позицията си за сметка на Бруно Петкович. Това обаче не даде очаквания резултат, защото насреща „албиселесте“ продължи да играе много по-вдъхновен футбол и то без да изоставя задълженията си в отбрана.

The final whistle. Congratulations to @Argentina as they reach the #FIFAWorldCup final, while #Croatia will play for bronze on Saturday! #ARGCRO #Qatar2022 #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/9ZZvp48ljS