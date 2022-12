Агуеро пее обидна песен за халф на Франция в съблекалнята на Аржентина

Серхио Агуеро се присъедини към бившите си съотборници и в съблекалнята на стадион “Лусаил”, но там се отличи и с една не особено красива постъпка. На видео в социалните мрежи се вижда как той пее обидна песен за халфа на Франция Едуардо Камавинга.

„Camavinga, cara de pinga“, се чува да казва Агуеро. Това може да се преведе като Камавинга с лице, приличащо на мъжки полов орган.

Sergio Aguero singing about CAMAVINGA on Instagram celebrating the World Cup win in the Argentina locker room with Messi pic.twitter.com/LI7L4MHxXt