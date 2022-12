Световното е феномен! Гугъл регистрира най-високия трафик в историята си

Търсачката Гугъл е регистрирала най-високия си трафик в своята 25-годишна история по време на Световното първенство по футбол. Това се е случило във финала между Аржентина и Франция, информира в Туитър главният изпълнителен директор на компанията Сундар Пичай.

„Търсачката записа най-високия си трафик от 25 години по време на финала на #FIFAWorldCup, сякаш целият свят търси само едно нещо!“, написа Пичай.

