Страшните сцени, които прекратиха парада на Аржентина (ВИДЕО)

Вторник трябваше да бъде ден за празнуване в Буенос Айрес, тъй като Аржентина празнуваше световната си от Мондиала в Катар след победа над Франция с дузпи. Приблизително пет милиона души дойдоха в столицата, за да видят отбора, който завоюва първа титла от Световни първенства от 36 години насам.

Тълпи от хора, изпълващи улиците, дори не оставяха никакво място за автобуса с Лионел Меси и компания да премине. Превозното средство се опитваше да си проправи път по препълнените улици, като възникнаха и редица опасения за сигурността. Организаторите бяха загрижени за безопасността както на играчите, така и на феновете, особено след като част от привържениците се се опитаха да скочат в открития автобус, превозващ играчите.

