Футболист заплашен от смъртно наказание заради жест след гол (СНИМКА)

Мейсам Тохидаст вкара гол за Санат Нафт в мача от 12-ия кръг на иранското първенство срещу Насаджи (2:0) и вместо да празнува, направи жест, напомнящ на обесване. По този начин той изрази протест срещу смъртното наказание в страната. 29-годишният футболист хвана врата си с едната ръка, а с другата направи въображаема примка над главата си.

Подобни прояви на протест се наказват сурово от иранските власти, които вече осъдиха на смърт стотици души, като между тях има и спортисти. По-рано стана известно, че 26-годишният бивш защитник на иранския Трактор - Амир Реза Наср Азадани, е бил арестуван в края на ноември, а по-късно името му се появи в списъка на осъдените на смърт.

Масовите протести в Иран започнаха през септември след смъртта на момиче, което беше задържано от полицията за "неподходящо носене на хиджаб". По-късно тя изпадна в кома и почина.

Iranian soccer player Meysam Tohidast of Sanat Naft Abadan makes a symbolic gesture of an imaginary noose around his neck to protest executions in Iran after scoring a goal. #MahsaAmini pic.twitter.com/UosW8MmEW1