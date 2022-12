Севиля скъса договора на бивш испански национал и звезда на Реал Мадрид 6 месеца след пристигането му в клуба

Бившият испански национал - Иско, официално вече е свободен агент, след като се разбра със Севиля договорът му да бъде прекратен преждевременно. Това бе съобщено днес на клубния уебсайт.

30-годишният плеймейкър до неотдавна бе една от звездите на Реал Мадрид и дори в доста дълъг период от кариерата си бе смятан за един от най-талантливите полузащитници в света, но изглежда моментното му състояние е много по-лошо, отколкото мнозина са предполагали.

Той пристигна на „Рамо Санчез Писхуан“ през лятото, след като изтече контрактът му с „кралския клуб“, а ето, че 6 месеца по-късно е принуден отново да си търси нов отбор.

