Аржентина изпревари Италия в ранглистата за най-успешните тимове на световни първенства

Аржентина се нареди на трето място във вечната класация за най-добрите отбори на световни футболни първенства след успеха си в Катар през миналия уикенд. B/R публикува таблица с мачовете и точкуването на най-добрите 10 отбора в историята на Мондиалите.

„Албиселесте“ се нареди над Италия в подреждането със 158 точки срещу 156. Подреждането се определя на база 3 точки за победа и 1 точка за равенство.

На първо място остава Бразилия с внушителните 247 точки, а втора е Германия с 225 пункта.

Brazil are still kings of the all-time World Cup table 🇧🇷 pic.twitter.com/AM05pExzct