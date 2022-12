Везенков бе опазен от Цървена звезда и Олимпиакос логично загуби

Олимпиакос отстъпи с 86:90 срещу Цървена звезда в 15 кръг от Евролигата, за да инкасира второто си поредно поражение и общо шесто от старта на евротурнирите.

Александър Везенков бе неутрализиран в срещата и това неминуемо се отрази зле на гръцкия гранд. Българинът завърши срещата с 13 точки, 6 борби и 1 асистенция, въпреки че прекара повече от 26 минути на игрището.

Аржентинецът Лука Вилдоса обаче бе на много високо ниво в сръбския лагер и именно той спечели приза за „Най-полезен играч“ с 21 точки, 4 борби и 8 асистенции.

Олимпиакос заема 6 място във временното класиране, докато Цървена звезда е на 8 позиция.

BIG win on the road for @kkcrvenazvezda in Greece tonight #EveryGameMatters pic.twitter.com/iKlGjW6X3n