ММА легенда си отиде на 45 години

ММА легендата Стефан Бонар почина на 45 години. Членът на Залата на славата на UFC е починал поради предполагаеми сърдечни усложнения по време на работа. Това се с случило още в четвъртък, но чак сега от UFC споделиха официално новината.

"Стефан Бонар беше един от най-важните бойци, които някога са се състезавали в UFC. Битката му с Форест Грифин промени спорта завинаги и той никога няма да бъде забравен.

The UFC family is saddened by the passing of UFC Hall of Famer Stephan Bonnar. We send our sincerest condolences to his family and friends.