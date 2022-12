Ливърпул официално изпревари Манчестър Юнайтед за заместника на Кристияно Роналдо

Ливърпул официално привлече Коди Гакпо срещу €42 млн., научихме от официалната страница на вече бившия му клуб - ПСВ Айндховен.

23-годишният нидерландски нападател бе тясно свързван с Манчестър Юнайтед през изминалите седмици, като дори се твърдеше, че той ще замести Кристияно Роналдо след разтрогването на договора му с тима.

Гакпо се превърна в един от хитовете из Европа в последните няколко сезона. Само през настоящата кампания той има 13 гола и 17 асистенции в 24 мача за ПСВ, а на световното първенство в Катар се разписа на 3 пъти в групите срещу домакините, Сенегал и Еквадор.

Очакванията сега към него са огромни, защото Диого Жота продължава да страда от травми, а Дарвин Нунеш не оправдава високите очаквания от пристигането си през лятото.

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.



The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.