Исторически трипъл дабъл за Лука Дончич с екипа на Далас Маверикс

Гардът на Далас Маверикс - Лука Дончич, пренаписа историята на NBA със снощната си игра срещу Ню Йорк Никс, записвайки трипъл дабъл с внушителните 60 точки, 21 борби и 10 асистенции.

23-годишният словенец изигра най-силния мач в кариерата си, а с това се превърна в първия баскетболист в „лигата на извънземните“, който отчита подобна статистика.

Маверикс победиха със 126:121 след продължения, за да се доберат до челната шестица в Западната конференция.

Luka Doncic made NBA HISTORY, becoming the first player ever to record 60+ PTS, 20+ REB, and 10+ AST in a game as the @dallasmavs won a wild one in OT.



Quentin Grimes: 33 PTS, 6 REB, 7 3PM



