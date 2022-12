Английски национал изправи отново на нокти всички в Челси с контузията си

Десният бранител на Челси - Рийс Джеймс, трябваше да напусне терена принудително при успеха над Борнемут с 2:0 във вторник, тъй като старата травма в коляното се е обадила отново. Това потвърди старши-треньорът на клуба - Греъм Потър, по време на пресконференцията си след мача, цитиран от BBC.

„Контузията е в същата област, така че сме притеснени. Чакаме и стискаме палци, докато разберем колко сериозен е проблемът този път“, каза Потър.

Джеймс пропусна световното първенство в Катар със същата травма, която го извади за няколко месеца от строя.

