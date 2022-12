Байерн Мюнхен ще увеличава заплатата на Джамал Мусиала, за да прогони конкурентите

Джама Мусиала несъмнено е един от най-талантливите млади германски национали в момента, а това предизвиква притеснения в лагера на Байерн Мюнхен с оглед зачестилите информации, че останалите европейски грандове готвят сериозни оферти за него. Фабрицио Романо по тази причина днес съобщи, че „баварците“ планират да удължат договора на младока с нови подобрени условия.

19-годишният полузащитник в момента е обвързан до 2026 г. след последното му споразумение с клуба от пролетта на миналата година. Salary Sport твърди, че тогава той се е съгласил да получава по малко по-малко от €100 хил. на седмица.

Мусиала обаче е оценяван на €100 млн. от Transfermarkt, което обичайно е обвързано с двойно, че и тройно по-висока заплата, ако съдим по други подобни момчета в Челси, ПСЖ, Манчестър Сити или Реал Мадрид.

FC Bayern will prepare new contract proposal for Jamal Musiala in 2023. Current deal expires in June 2026 but Bayern want to seal new, longer agreement as soon as possible. 🔴⭐️ #transfers



Lucas Hernandez and Alphonso Davies contracts will also be discussed. pic.twitter.com/DMVcGtDHUb