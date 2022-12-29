05.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2
05.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 3
06.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
10.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2
11.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
12.15 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Бормио, супер Г, мъже Евроспорт 1
14.00 Ски скокове: Световна купа в Вилах, малка шанца, жени Евроспорт 1
15.50 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Земеринг, слалом, първи манш, жени Евроспорт 1
17.00 Ски скокове: "Четирите шанци" в Оберстдорф, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
18.00 "Арис" - "Панетоликос" Нова спорт
19.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Земеринг, слалом, втори манш, жени Евроспорт 1
20.00 "Реймс" - "Рен" Диема спорт 3
20.00 Баскетбол, "Баскония" - "Реал" МАХ Спорт 1
20.15 "Бетис" - "Атлетик" МАХ Спорт 4
21.05 Баскетбол, "Макаби" (ТА) - "Анадолу Ефес" МАХ Спорт 2
21.45 "Милуол" - "Бристър Сити" Нова спорт
22.00 "Ница" - "Ланс" Диема спорт
22.00 "Марсилия" - "Тулуза" Диема спорт 3
22.00 Баскетбол, "Монако" - "Жалгирис" МАХ Спорт 1
22.30 "Атлетико" - "Елче" МАХ Спорт 4
22.15 "Блекпул" - "Шефийлд Юнайтед" Диема спорт 2
23.15 "Спортинг" - "Пасош Ферейра" Ринг
01.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2
02.30 НБА, "Атланта" - "ЛА Лейкърс" Диема спорт 3
03.00 НХЛ, "Минесота" - "Далас" МАХ Спорт 4
04.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
29 Декември, 2022 06:40 354 1
Спортът по ТВ в четвъртък (29 декември)
Ето какво може да гледаме днес
05.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2
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1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
06:55 29.12.2022