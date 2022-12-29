Спортът по ТВ в четвъртък (29 декември)

Вратарят на Манчестър Сити постави рекорд по най-кратък срок за постигане на 150 победи във Висшата лига

Едерсон официално е рекордьор по най-кратък срок за постигане на 150 победи в английската Висша лига след днешния успех с 1:3 над Лийдс Юнайтед. Бр ...