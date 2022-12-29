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Извънредно: „Кралят на футбола“ почина

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Извънредно: „Кралят на футбола“ почина

  • пеле

Пеле е издъхнал в болницата на 82-годишна възраст

Извънредно: „Кралят на футбола“ почина - 1
Снимка: БГНЕС
Десислав Янкулов Десислав Янкулов Автор във Fakti.bg

Бразилската футболна легенда Пеле е издъхнал днес на 82-годишна възраст, научихме от BBC и Sky Sports.

Той прекара изминалия месец на болнично легло в родината си, след като получи усложнения при рака на дебелото черво в следствие на инфекция с COVID-19.

Първоначално новините бяха обнадеждаващи, че той е настанен за лечение, според предварителни планове на лекарите, но в последствие стана ясно, че състоянието му се влошава.

„Кралят на футбола“ ще бъде помнен винаги с трите си златни медала от световни първенства, тъй като е единственият с подобно постижение в историята. ФИФА в последствие го определи за „Най-великия футболист на XX“ век.

Той прекара кариерата си почти изцяло в бразилския Сантош, а към края за кратко се подвизаваше в цветовете на Ню Йорк Космос.

Пеле държи рекорда за най-много голове във футбола - 1279 в 1363 мача, за което бе удостоен с плакет от книгата на рекордите „Гинес“.

За него са изписани томове през годините, за да бъде описана спортната му кариера, но всичките думи на света не могат да го определят по-добре от прозвището „Крал на футбола“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елзебио

    98 1 Отговор
    Лека му пръст

    21:08 29.12.2022

  • 2 Дон Стефан

    99 4 Отговор
    Събраха се с Марадона, най-великия, почивай в мир

    21:09 29.12.2022

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    58 3 Отговор
    ОГ да гопрости МИР на ДУШАТА му

    21:11 29.12.2022

  • 4 честен ционист

    9 90 Отговор
    Той си беше умрял още преди Аржентина да станат световен шампион, ама го обявиха малко по-късно да не злорадстват аржентинските циганета.

    Коментиран от #63

    21:11 29.12.2022


  • 5 Гост

    79 0 Отговор
    Бог да го прости...всички отиваме натам..кой по рано...кой по късно....

    Коментиран от #8

    21:11 29.12.2022

  • 6 мдаааа

    66 0 Отговор
    Почивай в мир !!!

    21:12 29.12.2022

  • 7 Любомир

    75 0 Отговор
    Отива да рита футбол на друго ниво. Респект.

    21:12 29.12.2022

  • 8 Петия ангел

    5 76 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Този гарантирано е заминал в Казана.

    Коментиран от #41

    21:13 29.12.2022

  • 9 Пламен

    50 0 Отговор
    Почивай в мир.

    21:13 29.12.2022

  • 10 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    47 2 Отговор
    ВСИЧКИ сме ГОСТИ на този СВЯТ и сме за МАЛКО

    21:13 29.12.2022

  • 11 среднощен

    53 0 Отговор
    "..Ето Господи, дните на моя живот са седемдесет години, а при повече сили - осемдесет години.." - старозаветна мъдрост... По-важно е - "как са изживяни"..

    Коментиран от #22, #62

    21:13 29.12.2022

  • 12 Коко

    43 2 Отговор
    Заедно с Марадона на небето...

    21:13 29.12.2022

  • 13 Стоян Александров

    37 1 Отговор
    Краля почина, да живее Краля...

    21:14 29.12.2022

  • 14 Дядо ви Курти от село Пиперково

    59 3 Отговор
    Двамата най-велики футболисти са вече заедно на много по добро и чисто място...

    Коментиран от #73

    21:15 29.12.2022


  • 15 Мадрид

    57 7 Отговор
    Вечна слава кралю!Почивай в мир!Разкажи на Марадона за подвига на Аржентина.Амин!

    21:15 29.12.2022

  • 16 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    34 4 Отговор
    ЖИВОТЪТ ни е МИГ от ВЕЧНОСТА

    21:15 29.12.2022

  • 17 Минго

    7 31 Отговор
    Които са поданици на краля на футбола, да реват!

    21:15 29.12.2022

  • 18 Доживя

    5 32 Отговор
    Меси и Роналдо да му бият рекордите. Айде чао!

    21:15 29.12.2022

  • 19 Пеле

    38 3 Отговор
    Единствения велик.

    21:16 29.12.2022

  • 20 Крайно време беше

    6 36 Отговор
    Всеки ден четяхме, че му е последен!

    21:16 29.12.2022

  • 21 Чоко

    33 2 Отговор
    Всеки рано или късно отива там ...Пеле и дон Диего ще ритат заедно...

    21:16 29.12.2022

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Престъпниците с бели престилки

    12 27 Отговор
    си свършиха работата. Затриха и Пеле, а вие чакайте вас да ви спасяват!

    21:17 29.12.2022

  • 24 Чочо

    30 0 Отговор
    Мир на праха му.

    21:19 29.12.2022


  • 25 Жълто джудже

    38 1 Отговор
    Той направи живота ни малко по-добър и по-топъл. Сбогом крал.

    21:20 29.12.2022

  • 26 Кралят умря.

    25 1 Отговор
    Да живее кралят!

    21:21 29.12.2022

  • 27 Митко митко

    5 12 Отговор
    Кога ще е погребението?
    Смятам да присъствам ...

    21:22 29.12.2022

  • 28 Мир

    36 0 Отговор
    Донесе радост на толкова много хора... Почивай в мир, Кралю! Цялият свят ще те помни!

    21:22 29.12.2022

  • 29 Бай Ганьо

    23 1 Отговор
    Временно сме тук и край

    21:23 29.12.2022

  • 30 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    5 28 Отговор
    Дано се оправи човека.

    Коментиран от #37, #38, #45, #57

    21:23 29.12.2022

  • 31 Даа

    47 0 Отговор
    Цял ден мога да му гледам футболните умения. Неподражаем, изпреварил времето си като всеки гений. Благодарим ти, кралю!

    21:23 29.12.2022

  • 32 Гого

    29 1 Отговор
    Заедно с Марадона ще ритат топка през синьото небе....

    21:23 29.12.2022

  • 33 Шишо Бакшишо

    22 1 Отговор
    Кой каквото и да смята, рано или късно мястото му е под земята. Бог да го прости Пеле! Всички ще измрем. Тези които ще се родят след нас също ще измрат.

    21:26 29.12.2022

  • 34 1234

    21 0 Отговор
    Бог да го прости

    21:26 29.12.2022

  • 35 Пламен

    32 0 Отговор
    Всяко нещо с времето си.Но до колкото познавам бразилците,очаквам над 10милиона да се изсипят на погребението му....Почивай в мир...

    21:26 29.12.2022

  • 36 Ушанков

    24 1 Отговор
    Едва ли някой вече ,ще стане три пъти световен шампион.
    Може би Мбапе, но само може би.
    Великия Меси даже ще си остане с една титла .

    21:27 29.12.2022

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пчелата

    27 0 Отговор
    Марадона го е посрещнал в рая с топка в краката...

    21:28 29.12.2022

  • 40 Пламен

    20 0 Отговор
    В Бразилия ще прекратят няколко стадиона на негово име...

    21:29 29.12.2022

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ЦЕ.........

    20 0 Отговор
    ...........И КРАЛЕТЕ СА ЗЕМНИ ХОРА.............! ДА ПОЧИВА В МИР ..............!

    21:33 29.12.2022

  • 43 БеГемот

    12 9 Отговор
    И Ко да направя?!И с него и без него все тая....и да не забравите сега за Украйна ,че искат още оръжия и пари ..

    Коментиран от #47

    21:34 29.12.2022

  • 44 Кралят е мъртъв!

    21 0 Отговор
    Да живее Кралят!

    21:34 29.12.2022

  • 45 Може би ,

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Но ти , едва ли ..

    Коментиран от #55, #65, #71

    21:34 29.12.2022

  • 46 Кокича

    22 0 Отговор
    Стадион Сао Паоло,от другата седмица ще има ново име...Почивай в мир Пеле....

    21:36 29.12.2022

  • 47 Ами да

    7 20 Отговор

    До коментар #43 от "БеГемот":

    Трябва да се мачкат руските бълхи .

    21:37 29.12.2022

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Светла му памет

    22 0 Отговор
    Най-добрият футболист

    21:38 29.12.2022

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "Стругар":

    ТОВА е МЕНТЕ ник ГРАД КОЗЛОДУЙ
    разбра ли МОЛЯ и внимавай с обидите връщат СЕ то ВИЕ сте Д Е Б И Л Н И Я

    21:41 29.12.2022

  • 52 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ти виж":

    това е МЕНТЕ ГРАД КОЗЛОДУЙ
    не съм ПИСАЛЬ
    обиди
    БОГ да прости ПЕЛЕ
    МИР на ДУШАТА му

    21:43 29.12.2022

  • 53 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    6 0 Отговор
    ВСИЧКИ сме ГОСТИ и сме за МАЛКО
    МИГ е ЖИВОТЪТ ни

    21:46 29.12.2022

  • 54 Велик

    13 0 Отговор
    Да е светъл пътят му във вечността.

    21:46 29.12.2022

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Опааа

    16 0 Отговор
    😔🇧🇷Бог да прости! Пеле беше Велик! Уникален!

    21:48 29.12.2022

  • 57 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    СТАМАТ стига се присмива има БОГ и е ГРЯХ
    и не копирай НИКЪТ ми
    ментако

    21:50 29.12.2022

  • 58 Не ви е срам..

    11 0 Отговор
    И на краля да лепнете тая измислица,след като причините са съвсем други.Ще има възмездие..

    21:51 29.12.2022

  • 59 Селянин

    12 1 Отговор
    Бог да го прости. Кралят на футбола.

    21:51 29.12.2022

  • 60 Раданч Татлъту

    2 16 Отговор
    Меси е много по-добър от него!Пелето беше от класата на Георги Аспарухов-Азис.🐵😢🐵

    21:53 29.12.2022

  • 61 Ивелин Михайлов

    11 1 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна изказва своите съболезнования!

    21:53 29.12.2022

  • 62 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "среднощен":

    МНОГО сте МЪДЪР ИНТЕЛИГЕНТЕН ЧОВЕЧЕН

    21:54 29.12.2022

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 11 Отговор
    Кой е тоя Пеле?

    Коментиран от #66, #79

    21:54 29.12.2022

  • 65 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Може би ,":

    с непознати се пише на ВИЕ
    това
    30 пост МЕНТЕ не съм обиждал
    30 ПОСТ е СТАМАТ М А Г А Р Е Т О

    21:56 29.12.2022

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Шомпи

    25 0 Отговор
    Кройф, Марадона а сега и Пеле...
    Тримата велики са заедно горе...
    Поклон и пред тримата....

    21:58 29.12.2022

  • 68 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "Исторически парк":

    обидите ги пишат троловете от герб с НИКОВЕ ЗАБЕЛЯЗАЛ РАЗКРИТ ГОЛЯМ СМЯХ ХУМАТА САМО ПИТАМ СТАМАТ М А Г А Р Е Т О М И Л Е Н А

    22:02 29.12.2022

  • 69 Читател

    13 0 Отговор
    Поклон Бог да прости един от великите

    22:05 29.12.2022

  • 70 нннн

    19 0 Отговор
    Българите не сме хейтъри! От коментарите виждам, че българите уважаваме и обичаме достойните хора. Има светлина в тунела!

    22:05 29.12.2022

  • 71 ДО 45 ПОСТ

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Може би ,":

    ДА ВИ се връща

    22:06 29.12.2022

  • 72 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    11 0 Отговор
    ПЕЛЕ беше ВЕЛИК и МИР на ДУШАТА му
    БОГ да го прости

    22:07 29.12.2022

  • 73 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дядо ви Курти от село Пиперково":

    ТАКА си е ДЯДО

    22:14 29.12.2022

  • 74 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН!КОРАВО ДЕТЕ!ПОКЛОН

    22:16 29.12.2022

  • 75 Кики

    12 0 Отговор
    Велик! Почивай в мир!

    22:20 29.12.2022

  • 76 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    8 0 Отговор
    ПОКЛОН
    господин
    ПЕЛЕ

    22:21 29.12.2022

  • 77 Боруна Лом

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Gatso":

    ПЛЮСА Е ЗА ТЕБ

    22:21 29.12.2022

  • 78 Галина Колева,

    10 0 Отговор
    Поклон!

    22:22 29.12.2022

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 ДА Е ЖИВ ЗДРАВ НА ОНЯ СВЯТ

    4 0 Отговор
    И ДАНО СКОРО И ИЗВЪНЗЕМНИТЕ ДЕТО УПРАВЛЯВАТ БГ ПРИ НЕГО

    22:41 29.12.2022

  • 81 Чичко паричко

    5 0 Отговор
    Доста велики футболисти се преселиха на небето... Гаринча -много по голям от Пеле,Елзебио, Марадона,Кройф...

    23:05 29.12.2022

  • 82 Пловдив

    5 0 Отговор
    Бог да го прости... Една епоха свърши днес!

    23:24 29.12.2022

  • 83 Всъщност

    5 0 Отговор
    Гаринча беше по-добър от Марадона. И вкарваше голове само с крака. Два пъти световен шампион срещу един за Марадона. Но ви е простено. Млади сте. Да почиват в мир и тримата!

    23:41 29.12.2022

  • 84 Фен

    3 0 Отговор
    Дълбок поклон пред краля на футбола Пеле ⚽ да почива в мир 🪦

    00:26 30.12.2022

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