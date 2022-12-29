Извънредно: „Кралят на футбола“ почина

Бразилската футболна легенда Пеле е издъхнал днес на 82-годишна възраст, научихме от BBC и Sky Sports.
Той прекара изминалия месец на болнично легло в родината си, след като получи усложнения при рака на дебелото черво в следствие на инфекция с COVID-19.
Първоначално новините бяха обнадеждаващи, че той е настанен за лечение, според предварителни планове на лекарите, но в последствие стана ясно, че състоянието му се влошава.
„Кралят на футбола“ ще бъде помнен винаги с трите си златни медала от световни първенства, тъй като е единственият с подобно постижение в историята. ФИФА в последствие го определи за „Най-великия футболист на XX“ век.
Той прекара кариерата си почти изцяло в бразилския Сантош, а към края за кратко се подвизаваше в цветовете на Ню Йорк Космос.
Пеле държи рекорда за най-много голове във футбола - 1279 в 1363 мача, за което бе удостоен с плакет от книгата на рекордите „Гинес“.
За него са изписани томове през годините, за да бъде описана спортната му кариера, но всичките думи на света не могат да го определят по-добре от прозвището „Крал на футбола“.
„Краля на футбола“#Pele #RIP pic.twitter.com/LWIrZkaCoF— Fakti.bg (@fakti_bg) December 29, 2022
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Елзебио
21:08 29.12.2022
2 Дон Стефан
21:09 29.12.2022
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
21:11 29.12.2022
4 честен ционист
Коментиран от #63
21:11 29.12.2022
5 Гост
Коментиран от #8
21:11 29.12.2022
6 мдаааа
21:12 29.12.2022
7 Любомир
21:12 29.12.2022
8 Петия ангел
До коментар #5 от "Гост":Този гарантирано е заминал в Казана.
Коментиран от #41
21:13 29.12.2022
9 Пламен
21:13 29.12.2022
10 ГРАД КОЗЛОДУЙ
21:13 29.12.2022
11 среднощен
Коментиран от #22, #62
21:13 29.12.2022
12 Коко
21:13 29.12.2022
13 Стоян Александров
21:14 29.12.2022
14 Дядо ви Курти от село Пиперково
Коментиран от #73
21:15 29.12.2022
15 Мадрид
21:15 29.12.2022
16 ГРАД КОЗЛОДУЙ
21:15 29.12.2022
17 Минго
21:15 29.12.2022
18 Доживя
21:15 29.12.2022
19 Пеле
21:16 29.12.2022
20 Крайно време беше
21:16 29.12.2022
21 Чоко
21:16 29.12.2022
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Престъпниците с бели престилки
21:17 29.12.2022
24 Чочо
21:19 29.12.2022
25 Жълто джудже
21:20 29.12.2022
26 Кралят умря.
21:21 29.12.2022
27 Митко митко
Смятам да присъствам ...
21:22 29.12.2022
28 Мир
21:22 29.12.2022
29 Бай Ганьо
21:23 29.12.2022
30 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #37, #38, #45, #57
21:23 29.12.2022
31 Даа
21:23 29.12.2022
32 Гого
21:23 29.12.2022
33 Шишо Бакшишо
21:26 29.12.2022
34 1234
21:26 29.12.2022
35 Пламен
21:26 29.12.2022
36 Ушанков
Може би Мбапе, но само може би.
Великия Меси даже ще си остане с една титла .
21:27 29.12.2022
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Пчелата
21:28 29.12.2022
40 Пламен
21:29 29.12.2022
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ЦЕ.........
21:33 29.12.2022
43 БеГемот
Коментиран от #47
21:34 29.12.2022
44 Кралят е мъртъв!
21:34 29.12.2022
45 Може би ,
До коментар #30 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Но ти , едва ли ..
Коментиран от #55, #65, #71
21:34 29.12.2022
46 Кокича
21:36 29.12.2022
47 Ами да
До коментар #43 от "БеГемот":Трябва да се мачкат руските бълхи .
21:37 29.12.2022
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Светла му памет
21:38 29.12.2022
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #37 от "Стругар":ТОВА е МЕНТЕ ник ГРАД КОЗЛОДУЙ
разбра ли МОЛЯ и внимавай с обидите връщат СЕ то ВИЕ сте Д Е Б И Л Н И Я
21:41 29.12.2022
52 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #38 от "Ти виж":това е МЕНТЕ ГРАД КОЗЛОДУЙ
не съм ПИСАЛЬ
обиди
БОГ да прости ПЕЛЕ
МИР на ДУШАТА му
21:43 29.12.2022
53 ГРАД КОЗЛОДУЙ
МИГ е ЖИВОТЪТ ни
21:46 29.12.2022
54 Велик
21:46 29.12.2022
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Опааа
21:48 29.12.2022
57 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #30 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":СТАМАТ стига се присмива има БОГ и е ГРЯХ
и не копирай НИКЪТ ми
ментако
21:50 29.12.2022
58 Не ви е срам..
21:51 29.12.2022
59 Селянин
21:51 29.12.2022
60 Раданч Татлъту
21:53 29.12.2022
61 Ивелин Михайлов
21:53 29.12.2022
62 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #11 от "среднощен":МНОГО сте МЪДЪР ИНТЕЛИГЕНТЕН ЧОВЕЧЕН
21:54 29.12.2022
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #66, #79
21:54 29.12.2022
65 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #45 от "Може би ,":с непознати се пише на ВИЕ
това
30 пост МЕНТЕ не съм обиждал
30 ПОСТ е СТАМАТ М А Г А Р Е Т О
21:56 29.12.2022
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Шомпи
Тримата велики са заедно горе...
Поклон и пред тримата....
21:58 29.12.2022
68 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #63 от "Исторически парк":обидите ги пишат троловете от герб с НИКОВЕ ЗАБЕЛЯЗАЛ РАЗКРИТ ГОЛЯМ СМЯХ ХУМАТА САМО ПИТАМ СТАМАТ М А Г А Р Е Т О М И Л Е Н А
22:02 29.12.2022
69 Читател
22:05 29.12.2022
70 нннн
22:05 29.12.2022
71 ДО 45 ПОСТ
До коментар #45 от "Може би ,":ДА ВИ се връща
22:06 29.12.2022
72 ГРАД КОЗЛОДУЙ
БОГ да го прости
22:07 29.12.2022
73 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #14 от "Дядо ви Курти от село Пиперково":ТАКА си е ДЯДО
22:14 29.12.2022
74 Боруна Лом
22:16 29.12.2022
75 Кики
22:20 29.12.2022
76 ГРАД КОЗЛОДУЙ
господин
ПЕЛЕ
22:21 29.12.2022
77 Боруна Лом
До коментар #48 от "Gatso":ПЛЮСА Е ЗА ТЕБ
22:21 29.12.2022
78 Галина Колева,
22:22 29.12.2022
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 ДА Е ЖИВ ЗДРАВ НА ОНЯ СВЯТ
22:41 29.12.2022
81 Чичко паричко
23:05 29.12.2022
82 Пловдив
23:24 29.12.2022
83 Всъщност
23:41 29.12.2022
84 Фен
00:26 30.12.2022