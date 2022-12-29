Извънредно: „Кралят на футбола“ почина

Бразилската футболна легенда Пеле е издъхнал днес на 82-годишна възраст, научихме от BBC и Sky Sports.

Той прекара изминалия месец на болнично легло в родината си, след като получи усложнения при рака на дебелото черво в следствие на инфекция с COVID-19.

Първоначално новините бяха обнадеждаващи, че той е настанен за лечение, според предварителни планове на лекарите, но в последствие стана ясно, че състоянието му се влошава.

„Кралят на футбола“ ще бъде помнен винаги с трите си златни медала от световни първенства, тъй като е единственият с подобно постижение в историята. ФИФА в последствие го определи за „Най-великия футболист на XX“ век.

Той прекара кариерата си почти изцяло в бразилския Сантош, а към края за кратко се подвизаваше в цветовете на Ню Йорк Космос.

Пеле държи рекорда за най-много голове във футбола - 1279 в 1363 мача, за което бе удостоен с плакет от книгата на рекордите „Гинес“.

За него са изписани томове през годините, за да бъде описана спортната му кариера, но всичките думи на света не могат да го определят по-добре от прозвището „Крал на футбола“.