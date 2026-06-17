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Меси изпревари и Пеле в историческа класация на световните финали

Меси изпревари и Пеле в историческа класация на световните финали

17 Юни, 2026 12:00 692 0

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  • мондиал 2026

Аржентинската легенда вече е №1 по участия в голове на Мондиали

Меси изпревари и Пеле в историческа класация на световните финали - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Лионел Меси продължи да пренаписва футболната история. След хеттрика си срещу Алжир при победата на Аржентина с 3:0 на старта на Мондиал 2026, капитанът на „албиселесте“ подобри още един рекорд – този път на самия Пеле.

С трите си гола Меси увеличи актива си на 16 попадения на световни първенства. Към тях той добавя и осем асистенции, което прави общо 24 участия в голове на Мондиали. Така аржентинецът изпревари Пеле, който дълго време водеше в тази престижна класация с 22 участия (12 гола и 9 асистенции).

Постижението идва почти 20 години след дебюта на Меси за националния отбор. Капитанът на Аржентина, който вече е на прага на 39-ия си рожден ден, има 118 гола и 200 мача за страната си – числа, които само подчертават мащаба на кариерата му.

С новия рекорд Меси не просто изпреварва Пеле, а затвърждава позицията си като най-влиятелния играч в историята на световните първенства – и показва, че дори в края на кариерата си продължава да определя стандартите на най-голямата сцена.


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