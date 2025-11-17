Новини
С исторически голов рекорд Хари Кейн задмина Пеле

С исторически голов рекорд Хари Кейн задмина Пеле

17 Ноември, 2025 08:24 760 4

С два гола срещу Албания нападателят на Байерн постави нова планка в международния футбол

Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Хари Кейн достигна ново историческо постижение с фланелката на Англия. 32-годишният голмайстор реализира попадения №77 и №78 за „Трите лъва“, с което официално надмина легендарния Пеле по голове в международния футбол.

Кейн влезе в последния мач за годината с нужда от едно попадение, за да изравни рекорда на бразилеца, но както често се случва в кариерата му, той направи повече от необходимото. В английската победа с 2:0 над Албания нападателят откри резултата в 74-ата минута, а малко по-късно оформи крайния резултат с мощен удар с глава.

Така Англия завърши квалификациите за Мондиал 2026 с перфектен баланс, а Кейн добави още едно впечатляващо постижение към богатата си колекция. Пеле приключи кариерата си за Бразилия със 77 гола в 92 мача, докато Кейн задмина тази граница в своя 112-и двубой.

Формата му през сезона също е впечатляваща – 28 гола в 23 срещи за клуб и страна. Нападателят е ключова фигура в силния старт на Байерн Мюнхен, който все още няма загуба в нито едно състезание.

С оглед на статистиката и влиянието му в решаващите моменти, Кейн напълно логично вече е сред ранните фаворити за „Златната топка“ през 2026 г., редом до Килиан Мбапе, Ламин Ямал и Ерлинг Холанд.


  • 1 Емо

    0 0 Отговор
    Пеле никога не е бил гюмеджия! Човека сам си изработваше головите положения.

    Коментиран от #4

    08:29 17.11.2025

  • 2 Буха ха

    0 0 Отговор
    Нова планка? ПЛАНКА ???
    И каква планка е Пеле в тази категория? Дори не е с най много голове за Бразилия.

    08:47 17.11.2025

  • 3 това добре

    0 0 Отговор
    Ама метафората "постави нова планка" е някаква недоумица на чат джи пи ти или гугъл транслейт.

    09:00 17.11.2025

  • 4 айде стига

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Емо":

    По времето на Пеле - по-бавен и много по-отворен футбол. В наше време по-трудно се бележи.
    Не ти е някакъв извънземен пелето. Един от най-добрите и толкоз. Балъков беше по-добър за мен поне.

    09:01 17.11.2025

