С исторически голов рекорд Хари Кейн задмина Пеле

Хари Кейн достигна ново историческо постижение с фланелката на Англия. 32-годишният голмайстор реализира попадения №77 и №78 за „Трите лъва“, с което официално надмина легендарния Пеле по голове в международния футбол.

Кейн влезе в последния мач за годината с нужда от едно попадение, за да изравни рекорда на бразилеца, но както често се случва в кариерата му, той направи повече от необходимото. В английската победа с 2:0 над Албания нападателят откри резултата в 74-ата минута, а малко по-късно оформи крайния резултат с мощен удар с глава.

Така Англия завърши квалификациите за Мондиал 2026 с перфектен баланс, а Кейн добави още едно впечатляващо постижение към богатата си колекция. Пеле приключи кариерата си за Бразилия със 77 гола в 92 мача, докато Кейн задмина тази граница в своя 112-и двубой.

Формата му през сезона също е впечатляваща – 28 гола в 23 срещи за клуб и страна. Нападателят е ключова фигура в силния старт на Байерн Мюнхен, който все още няма загуба в нито едно състезание.

С оглед на статистиката и влиянието му в решаващите моменти, Кейн напълно логично вече е сред ранните фаворити за „Златната топка“ през 2026 г., редом до Килиан Мбапе, Ламин Ямал и Ерлинг Холанд.