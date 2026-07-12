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Белингам се доближи до Пеле в историческата надпревара на младите голмайстори

Белингам се доближи до Пеле в историческата надпревара на младите голмайстори

12 Юли, 2026 10:29 643 1

  • джуд белингам-
  • футбол-
  • англия-
  • пеле-
  • норвегия-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

На възраст от точно 23 години и 12 дни, халфът на „Трите лъва“ се превърна във втория най-млад футболист в историята на световните финали

Белингам се доближи до Пеле в историческата надпревара на младите голмайстори - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Английският феномен Джуд Белингам продължава да пише история на Световното първенство по футбол през 2026 г., заемайки място непосредствено до най-великите икони на световния футбол. На възраст от точно 23 години и 12 дни, халфът на „Трите лъва“ се превърна във втория най-млад футболист в историята на световните финали, който успява да отбележи по два или повече гола в последователни мачове от фазата на директните елиминации. Единственият по-млад играч, постигал това в летописите на играта, остава легендарният Пеле по време на Мондиала през далечната 1958 година, когато е едва на 17 години и 249 дни.

Това обаче далеч не е единственото историческо постижение за английската суперзвезда след ураганния му мач срещу Норвегия. С последните си попадения Белингам вече има общо 7 гола на световни първенства, отбелязани преди да навърши 24 години. С този актив той се изравни с Пеле на втората позиция в тази престижна класация за млади таланти, като пред тях лидер остава единствено френският нападател Килиан Мбапе със своите 12 попадения.

Всичко това затвърждава невероятния турнир, който полузащитникът прави на американска земя. Със своите 5 отбелязани попадения – всичките от игра и без нито една дузпа – Белингам официално е най-резултатният халф на настоящото Световно първенство по футбол. Постижението му го изстрелва на върха и в по-глобален мащаб, превръщайки го в най-резултатния чист полузащитник в рамките на един Мондиал за целия XXI век. С този голов актив той се изравнява с постиженията на легендарни офанзивни играчи като Томас Мюлер и Уесли Снайдер от Световното през 2010 година, също с по 5 гола. В исторически план за самата Англия пък, единствено Гари Линекер през 1986 година е отбелязвал повече голове от игра (6) в рамките на един голям международен форум.


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