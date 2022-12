Евертън развали новата година на Манчестър Сити

Манчестър Сити завърши 1:1 срещу Евертън, въпреки всички очаквания и прогнози за категоричен успех на „гражданите“.

Ерлинг Холанд не изневери на себе си и намери мрежата за пореден мач със своя гол №21, но след почивката Демарай Грей сътвори истински шедьовър от дистанция в сглобката.

FULL-TIME | It ends all square 🤝 🔵 1-1 🍬 #ManCity pic.twitter.com/WG0QUy8cqY

Доминацията на домакините сякаш създаде погрешно впечатление, че „карамелите“ са дошли на екскурзия до „Етихат“, защото ударите в очертанията на вратата бяха само 3 от почти 20.

Ситуацията е такава, че Арсенал по-късно днес може да се откъсне на 7 точки на върха, ако победи Брайтън в последния мач за календарната година.

Евертън също няма много поводи, за да се гордее от представянето си през 2022 г., но равенство срещу шампиона е добра основа за по-добър пролетен полусезон.

FT. Ending 2022 with a big point on the road! UTT! ✊💙 pic.twitter.com/BTk38VcoCH