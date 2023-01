Наполи, Милан, ПСЖ и Манчестър Сити са най-силните домакини в топ 5 първенствата на Европа през 2022 г.

Домакинството предимство не е никакъв мит, колкото и да се опитват да ни убедят в това разни псевдоанализатори. Фактите го доказват, особено, когато проверим статистиката на най-добрите тимове в топ 5 първенствата на Европа през изминалата 2022 г.

Opta калкулира, че Наполи, Милан, ПСЖ и Манчестър Сити са най-силните отбори, когато защитават честта на своите привърженици съответно на „Диего Армандо Марадона“, „Сан Сиро“, „Парк де Пренс“ и „Етихат“.

Те са загубили само по 3 мача на свой терен, а чисто в точково изражение „парижани“ са лидери с 84 пункта у дома.

