Манчестър Сити навакса изоставането си от върха с успех на „Стамфорд Бридж“

Челси не успя да спре Манчестър Сити и загуби у дома с 0:1, с което кризата в клуба се задълбочава още повече.

Единственият гол в срещата бе дело на Рияд Марез, който комбинира с Джак Грийлиш само 3 минути, след като двамата се бяха появили на терена през втората част.

A performance full of desire that ends in a narrow defeat. ⏱ pic.twitter.com/85RVEOE3JD