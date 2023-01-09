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Спортът по ТВ в понеделник (9 януари)

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Спортът по ТВ в понеделник (9 януари)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (9 януари) - 1
Снимка: fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 Тенис, турнир в Мелбърн МАХ Спорт 1
11.00 Тенис: Турнир от ATP в Аделаида, първи кръг Евроспорт 1
14.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
19.00 Баскетбол, "Рилски спортист" - "Черноморец" МАХ Спорт 2
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
22.00 "Атлетик" - "Осасуна" МАХ Спорт 4
22.00 "Уеска" - "Албасете" МАХ Спорт 2
22.00 "Оксфорд" - "Арсенал" Диема спорт 2
03.00 Тенис, турнир в Мелбърн МАХ Спорт 1


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