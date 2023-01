Бивш футболист на Челси: Стига толкова! Никога не съм виждал "сините" на толкова ниско ниво

Бившият футболист на Челси - Франк Лебьоф, бе изключително критичен към тима и мениджъра Греъм Потър, след като "сините" допуснаха унизително поражение с 0:4 от Манчестър Сити.

Челси е в изключително лоша форма и се намира едва на 10-то място във Висшата лига, а неделя вечерта допусна тежка загуба от "гражданите" и така напусна и ФА Къп.

Frank Leboeuf: "Mr Potter, enough is enough now, something needs to be changed. That's not the club I know. You are so far away from being a Champion of Europe."



(@ESPNFC)