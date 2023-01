Отново замесиха Хари Кейн в трансферна сага с Манчестър Юнайтед

Името на Хари Кейн отново попадна в трансферните спекулации в посока Манчестър Юнайтед. Този път новината идва от авторитетното издание ESPN, така че си струва да ѝ се обърне внимание.

„Червените дяволи“ са в отчайващо търсене на нов голаджия след скандалната раздяла с Кристияно Роналдо и провалените преговори с Коди Гакпо.

29-годишният таран на Тотнъм Хотспър има контракт до 2024 г. с клуба, което означава, че съвсем скоро играчът отново ще е в позиция да изисква увеличение на заплатата или да настоява за трансфер.

Кейн многократно бе свързван през изминалото лято с Байерн Мюнхен, но германският гранд никога не се е славел, като клуб, който би изхарчил над €100 млн. за играч. Манчестър Юнайтед от друга страна има точно такъв имидж.

🚨 Manchester United are confident they would be in the strongest position to lure Harry Kane away from Tottenham.



Wout Weghorst is a stop-gap signing until #MUFC can target Kane and two other big names in the summer #Transfers



(ESPN) pic.twitter.com/J8XETWrOl4