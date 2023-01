Кучета разкъсаха бивш футболист в дома му

Бившият национал на Замбия - Филемон Мулала, е бил убит в дома си от собствените си кучета, предаде Nigeria Today.

60-годишният мъж е откри мъртъв в задния си двор от своята съпруга, която след това подала сигнал към полицията за инцидента.

Мулала притежавал 3 кучета, но засега не е ясно как се е грижел за тях и каква е причината за смъртоносната им атака.

