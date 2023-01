Стана ясна програмата за поредното участие на Реал Мадрид за Световното клубно първенство

ФИФА официално изтегли жребия за тазгодишното издание на Световното клубно първенство, което ще се състои в Мароко през февруари.

Европейският клубен шампион - Реал Мадрид, ще се включи по традиция от полуфиналите, за да се опита да спечели своето пето отличие от надпреварата в историята.

Ето и програмата за надпреварата:

Срещите ще се играят в Тангиер на стадион „Стад Ибн Батута“ и в Рабат на „Принц Мулай Абделахи Стейдиъм“.

🌐🔀 We will face @SoundersFC, @AlAhly or @AucklandCity_FC in the #ClubWC semi-finals on February 8. pic.twitter.com/GwO4606iFi