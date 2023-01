Кореец се наложи над Роберто Баутиста-Агут във финала в Аделаида

Куон Сун-уу спечели финала на последния турнир преди началото на Australian Open в Австралия - ATP 250 в Аделаида, с 1:2 срещу Роберто Баутиста-Агут.

Кореецът започна по-силно срещата и логично затвори първия сет при 4:6, а след това испанската звезда обърна нещата в своя полза за изравняване в общия резултат след 6:3.

Третата част бе най-интересна, като двамата си размениха по два пробива, а в тайбрека Баутиста-Агут пръв допусна две поредни грешки на свой сервис и отстъпи с 6:7(4).

Сун-уу демонстрира много по-висока успеваемост при сервисите, което доведе и до цели 11 аса в негова полза срещу само 5 за световния №26.

Двамата сега ще се запътят към Откритото първенство на Австралия след края на надпреварата в Аделаида.

The perfect dress rehearsal to the #AusOpen 🇰🇷🏆@AdelaideTennis | #AdelaideTennis pic.twitter.com/xzZcgJ8dZw