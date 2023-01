Кошмарна дузпа струва всичко на Фулъм при гостуването срещу Нюкасъл

Нюкасъл Юнайтед постигна минимален успех с 1:0 над Фулъм, за да си върне третото място от Манчестър Юнайтед във временното класиране на Висшата лига.

Александър Митрович се превърна в антигерой за „котиджърс“, тъй като получи правото да стреля от дузпа, а в хода на изпълнението се подхлъзна и докосна два пъти топката преди да я вкара зад Ник Поуп. Голът бе отменен и резултатът в 69' остана 0:0.

70' The referee chalks the goal off because Mitro kicked the ball twice.



It stays level.



⚫️ 0-0 💚 #NEWFUL