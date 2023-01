Ужасната дисциплина в Атлетико Мадрид струва още точки на клуба

Алмерия и Атлетико Мадрид завършиха 1:1 в 17 кръг от испанската Примера Дивизион, което от една страна е отличен резултат за домакините и ужасен за гостите.

Анхел Кореа отбеляза за домакините в 18', а в 37' Ел Билал Туре изравни в две от малкото чисти голови ситуации пред някоя от двете врати.

Резервата Серхио Регилон затвърди мнението, че в състава на Диего Симеоне цари истински хаос откъм самодисциплина. 26-годишният халф влезе в игра в 67', а малко преди края на мача си изкара два бързи жълти картона, вторият от които за удар с лакът. Това остави тима му в намален състав, а реакцията на треньора бе да пусне в игра Саул Нигез, който секунди по-късно също си изкара официално предупреждение.

Алмерия вече има 18 точки в актива си и изглежда еднакво близо до горната половина на таблицата и до дъното в класирането. Атлетико Мадрид пък е с 28 пункта в топ 4, но при успех или равенство на Реал Бетис по-късно днес над Еспаньол би извадил именития столичен гранд от тази комфортна зона.

