Аталанта записа един от най-резултатните мачове в историята си

Аталанта записа една от най-изразителните победи в цялата си история при успеха с 8:2 над Салернитана в 18 кръг от Серия А.

Едва за втори път, откакто съществува клуба, е постигнат резултат. През 1962 г. това се случи срещу Баник Острава в несъществуващия вече международен турнир Митропакъп.

Голмайстори за „богинята“ бяха Жереми Бога, Адамола Локман на два пъти (1 дузпа), Джакомо Скалвини, Теун Коопмайнерс, Сантана де Мораеш и Надир Дзортеа. Коопмайнерс дори първо пропусна удар от бялата точка, но успя да довкара топката в мрежата за своето попадение.

В лагера на гостите се отчетоха Булайе Диа за 1:1 и Ханс Николуси Кавилия за 6:2.

В ерата на Джанпалоло Гасперини това е четвъртият случаи, в който отборът му бележи поне 7 гола в един мач. Opta отчита, че Милан, Лацио, Интер, Наполи и Ювентус са го правели само по веднъж в продължение на цели 7 години.

7 - Since Gasperini joined the club (since 2016/17), Atalanta have scored 7+ goals in 4 matches, at least three more than any other:



4⃣ Atalanta

1⃣ Milan

1⃣ Lazio

1⃣ Inter

1⃣ Napoli

1⃣ Juventus



