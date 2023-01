Пауло Дибала се отчете с два гола при нов успех на Рома

Рома постигна успех с 2:0 над Фиорентина в късния мач от 18 кръг в италианската Серия А.

Пауло Дибала вкара и двете попадения, като така увеличи головата си сметка през сезона на 7, за да стане едноличен лидер при реализаторите за „римските вълци“ в шампионата.

Paulo and Tammy at the double! 🔥



Two goals from the former, two assists from the latter ... and another three points for us!#ASRoma #RomaFiorentina pic.twitter.com/6sy9WNn9Oe