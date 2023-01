Kапитанът на Барселона Серхио Бускетс изравни престижни рекорди на “Ел Класико” при победата на Барселона над Реал Мадрид с 3:1 за Суперкупата на Испания.

Опитният полузащитник вече има 45 участия в голямото дерби на Испания, като с това той изравнява постижението на Лео Меси и Серхио Рамос, които също са с толкова.

Освен това, Бускетс вече има и цели 21 победи в историята на “Ел Класико”, като със същия брой успехи досега се бе поздравявал единствено легендата на Реал Мадрид Пако Хенто.

Настоящият договор на Бускетс изтича в края на сезона и все още не е ясно дали ще бъде подновен. Заговори се за интерес на новия клуб на Кристиано Роналдо Ал-Насър към 34-годишния испанец.

