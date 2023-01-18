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Спортът по ТВ в сряда (18 януари)

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Спортът по ТВ в сряда (18 януари)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (18 януари) - 1
Снимка: fakti.bg
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

15.15 Снукър: Уърлд Гран При, първи кръг Евроспорт 1
16.30 Ски алпийски дисциплини: Зимна универсиада в Лейк Плесид, гигантски слалом, първи манш, мъже Евроспорт 2
16.45 "Анкарагюджю" - "Бешикташ" МАХ Спорт 3
19.00 Баскетбол, "Левски" - "Черноморец" МАХ Спорт 2
19.00 Волейбол, "Екзаджабашъ" - "Марица" МАХ Спорт 1
20.00 Ски алпийски дисциплини: Зимна универсиада в Лейк Плесид, гигантски слалом, втори манш, мъже Евроспорт 2
20.55 Снукър: Уърлд Гран При, втори кръг Евроспорт 1
21.00 "Милан" - "Интер" МАХ Спорт 3
21.00 Волейбол, "Веро Волей" - "Алба" МАХ Спорт 1
22.00 "Кристъл Палас" - "Манчестър Юнайтед" Диема спорт 2
22.00 "Килмарнък" - "Рейнджърс" Ринг
22.00 Баскетбол, "Гран Канария" - "Прометей" МАХ Спорт 2
02.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, втори кръг Евроспорт 1
02.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, втори кръг Евроспорт 2


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  • 1 Иван

    0 0 Отговор
    Сряда 19ти Януари! Автора...

    06:36 18.01.2023

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