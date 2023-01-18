15.15 Снукър: Уърлд Гран При, първи кръг Евроспорт 1
16.30 Ски алпийски дисциплини: Зимна универсиада в Лейк Плесид, гигантски слалом, първи манш, мъже Евроспорт 2
16.45 "Анкарагюджю" - "Бешикташ" МАХ Спорт 3
19.00 Баскетбол, "Левски" - "Черноморец" МАХ Спорт 2
19.00 Волейбол, "Екзаджабашъ" - "Марица" МАХ Спорт 1
20.00 Ски алпийски дисциплини: Зимна универсиада в Лейк Плесид, гигантски слалом, втори манш, мъже Евроспорт 2
20.55 Снукър: Уърлд Гран При, втори кръг Евроспорт 1
21.00 "Милан" - "Интер" МАХ Спорт 3
21.00 Волейбол, "Веро Волей" - "Алба" МАХ Спорт 1
22.00 "Кристъл Палас" - "Манчестър Юнайтед" Диема спорт 2
22.00 "Килмарнък" - "Рейнджърс" Ринг
22.00 Баскетбол, "Гран Канария" - "Прометей" МАХ Спорт 2
02.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, втори кръг Евроспорт 1
02.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, втори кръг Евроспорт 2
18 Януари, 2023 06:30 503 1
Спортът по ТВ в сряда (18 януари)
Ето какво може да гледаме днес
15.15 Снукър: Уърлд Гран При, първи кръг Евроспорт 1
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
06:36 18.01.2023