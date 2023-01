Футболисти и треньори обръснаха главите си в подкрепа на болен съотборник (ВИДЕО)

Мениджърът на Бристол Роувърс Джоуи Бартън се пошегува, че футболистите му може да се превърнат в кошмар за коментаторите след като той и играчите обръснаха главите си, за да съберат средства за един от футболистите Ник Андертън, който се подлага на химиотерапия заради рак на костите.

Бръснар, привърженик на съперника Бристол Сити, се захвана за работа на 16 януари, заради номера на номера на фланелката на Андертън, а феновете на английския клуб от Лига 1 също бяха поканени да се разделят с косите си. Около 40 футболисти, треньори и служители обръснаха главите си.

„Със сигурност ще предизвикаме някои странни погледи, когато играем мачовете си и ще бъде кошмар за коментаторите. Но това е феноменална кауза и можем да направим поне това“, каза Бартън пред телевизия BBC.

Bristol Rovers players and their manager, Joey Barton, shave their heads to raise money for teammate Nick Anderton, who has been undergoing chemotherapy after he was diagnosed with a rare form of bone cancer, osteosarcoma.pic.twitter.com/P8W7FBtODD