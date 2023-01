Виктория Томова нямаше шанс срещу световната №10 в Австралия (ВИДЕО)

Българското участие при жените на Откритото първенство по тенис в Австралия приключи, след като Виктория Томова отстъпи с 0:2 на Белинда Бенчич.

Швейцарката не остави шанс на нашето момиче, затваряйки отделните части с 1:6, 2:6.

Световната №10 ще се изправи срещу победителката от американската двойка Клер Лиу и Мадисън Бренгъл.

A winner last start in Adelaide and first up here in Melbourne, @BelindaBencic is one to watch!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/ZDxn0qmuhM