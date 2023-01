Действащият шампион на Аустрелиън Оупън отпадна във втория кръг

Действащият шампион на Аустрелиън Оупън Рафаел Надал отпадна още във втория кръг на тазгодишното издание на турнира, след като загуби от американеца Макензи Макдоналд с 4-6, 4-6, 5-7. Испанецът бе измъчван от контузия в бедрото, поради която почти не можеше да се движи в голяма част от двубоя.

С течение на двубоя на Род Лейвър Арина стана ясно, че миналогодишният победител има сериозен физически проблем, като постепенно той се влошаваше и въпреки че Рафа поиска медицински таймаут в края на втория сет, травмата в бедрото не му позволяваше да играе. Все пак Надал реши да не се отказва и да довърши мача, като дори взе пет гейма в третия сет, но в крайна сметка загуби след два часа и 32 минути игра.

Въпреки ситуацията, рекордьорът по титли от Големия шлем показа завидни умения от място и завърши с 42 печеливши удара срещу 31 непредизвикани грешки, но 63-ят в света Макдоналд бе търпелив и спокоен, като реализира 42 уинъра срещу 22 грешки. Рафа успя да вземе подаването на съперника си два пъти, но допусна пет пробива и в крайна сметка се раздели с надпреварата.

Mission accomplished for @mackiemacster 🇺🇸



The impressive American has beaten Nadal 6-4 6-4 7-5. @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/fkaTpk11te