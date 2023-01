25-годишен футболист загина при инцидент с яхта

25-годишният футболист на Шарлът - Антон Уокър, е загинал при инцидент с яхта край бреговете на Маями, научихме от клубния уебсайт.

Юношата на Тотнъм Хотспър е открит в безсъзнание и му е приложено изкуствено дишане, като е стигнал жив до болницата, но скоро след това издъхва от раните си.

Той оставя след себе си половинката си Алексис и дъщеря си Айла, които прекараха с него последните няколко години от престоя му в MLS.

We are deeply saddened to share that Anton Walkes has tragically passed away this morning.



May he rest in peace. pic.twitter.com/8oUcHvWW6g