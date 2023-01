Мбапе вкара 5 гола на полуаматьори за Купата на Франция

Килиан Мбапе вкара за пръв път в професионалната си кариера 5 гола в един мач. Жертвата му днес бе полуаматьорския Пеи дьо Касел при успеха с 0:7 за ПСЖ в Купата на Франция.

„Парижани“ съсипаха скромния си опонент още през първата част с хеттрик именно на Мбапе и един гол от Неймар след асистенция на френския му колега.

След почивката темпото за гостите не спадна, въпреки многото кадрови промени за Кристоф Галтие. Голямата му звезда добави още две попадения, а Карлос Солер се отчете със свое точно изпълнение.

По този начин ПСЖ се добра до мач на 1/8-финалите срещу Олимпик Марсилия, което ще се превърне в един от най-големите сблъсъци на толкова ранен етап от надпреварата.

