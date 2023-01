Хари Кейн се нареди зад Анди Коул, Франк Лампард и Уейн Рууни с победния си гол срещу Фулъм

Хари Кейн донесе минималния успех на Тотнъм Хотспър с 0:1 при гостуването на Фулъм, с което се нареди сред една изключително престижна класация във Висшата лига.

Таранът на „шпорите“ вече е отбелязал голове на 33 различни стадиона из английския елит. Пред него така остават само Уейн Рууни и Франк Лампард с по 34, на върха далеч все още е Анди Коул с 37.

