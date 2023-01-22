09.30 Тенис: Открито първенство на Австралия, четвъртфинал Евроспорт 1
11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кронплац, гигантски слалом, първи манш, жени Евроспорт 2
14.00 ЦСКА - ЛАСК ТВ1
14.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кронплац, гигантски слалом, втори манш, жени Евроспорт 2
18.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Шладминг, слалом, първи манш, мъже Евроспорт 1
19.30 „Шалке“ – „Лайпциг“ Диема спорт 3
19.45 „Емен“ – ПСВ „Айндховен“ МАХ Спорт 2
20.00 Баскетбол, „Апоел“ (Тел Авив) – „Тюрк Телеком“ МАХ Спорт 1
21.30 „Байерн“ – „Кьолн“ Диема спорт 3
21.30 „Хофенхайм“ – „Щутгарт“ Диема спорт
21.30 „Херта“ – „Волфсбург“ Нова спорт
21.30 Баскетбол, „Лондон Лайънс“ – „Гран Канария“ МАХ Спорт 4
21.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Шладминг, слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1
21.45 „Лацио“ – „Милан“ МАХ Спорт 3
22.00 „Саутхемптън“ – „Нюкасъл“ Диема спорт 2
22.45 Колоездене: Обиколка на Сан Хуан, трети етап, мъже Евроспорт 1
02.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, четвъртфинал Евроспорт 1
24 Януари, 2023 06:40 374 0
Спортът по ТВ във вторник (24 януари)
Ето какво може да гледаме днес
09.30 Тенис: Открито първенство на Австралия, четвъртфинал Евроспорт 1
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