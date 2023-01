Байерн едва изскубна точка от Кьолн (ВИДЕО)

Байерн Мюнхен не успя да победи Кьолн, като двата тима завършиха 1:1 в междинния кръг от Първа Бундеслига.

Ели Скири откри резултата още в 4' на срещата, а оттам насетне „козлите“ изпаднаха в глуха защита до самия край на мача и едва не успяха да си тръгнат с трите точки от „Алианц Арена“.

В 90' обаче Джошуа Кимих показа защо всъщност е вицекапитан на този отбор и вкара изравнителното попадение, с което все пак донесе поне точка на своя тим.

Марвин Швебе спокойно може да претендира за приза „Играч на мача“, защото спаси безброй удари към вратата си, но също така трябва да е благодарен и на късмета, защото съперникът не изигра най-добрия си мач в офанзивен план.

A battle to the bitter end. A win taken away at the death by a truly special strike. What could have been, but what the lads have become.



A special group!

___

🥨 1:1 🐐 #FCBKOE #effzeh pic.twitter.com/lWAZkbuUXL