Нюкасъл поведе на Саутхамптън в спора за място на финала за Купата на лига

Нюкасъл Юнайтед постигна успех с 0:1 над Саутхамптън в първия полуфинален сблъсък за Купата на лигата в Англия.

Жоелинтон вкара единственото попадение в срещата след асистенция на Александър Исак, който отново бе герой, влизайки от резервната скамейка.

Скоро след това ВАР отмени гол на Адам Армстронг заради игра с ръка, а към края Дуйе Чалета-Цар бе изгонен заради втори жълт картон с оглед зачестилите грубости по терена.

Searching for an opener 🔎 pic.twitter.com/IsJr1hkmPH

„Свраките“ така се доближиха на една крачка от заветния финал, където клубът ще се опита да спечели първи трофей от 2006 г. насам, когато бе спечелен несъществуващия вече турнир Интертото. На местна почва пък отборът за последно вдигна трофея във ФА Къп през далечната 1955 г.

Реваншът е насрочен за 31 януари, а утре (25 януари) ще се изигра първият мач от другия полуфинал между Нотингам Форест и Манчестър Юнайтед.

WE TAKE A ONE GOAL LEAD INTO THE SECOND LEG! 🙌 pic.twitter.com/jYmK6IFEkO