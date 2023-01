Зрители на мача между Джокович и Рубльов скандализираха Австралия с военни символи и знамена (СНИМКИ+ВИДЕО)

Фенове на тениса в Австралия предизвикаха сериозен скандал около 1/4-финалната среща между Новак Джокович и Андрей Рубльов на Australian Open. Причината е, че използваха военни символи и знамена, както и песни, възхваляващи президента на Русия - Владимир Путин, научихме от Daily Mail.

Малка група от симпатизанти на сръбския тенисист привлече вниманието на „Род Лейвър Арена“. Жена бе забелязана с военна фуражка, а мъж носеше черна тениска с бял надпис „Z“, който е свързан с нео-националистическите формирования в руската армия от началото на войната в Украйна. Извън корта пък бе заснета група, която развява руски знамена с образа на Путин в средата и пее възхваляващи песни в негова подкрепа.

Just took a walk around Melbourne Park after filing and a group of people were standing on the Rod Laver Arena steps, holding up a flag with Vladimir Putin’s face and chanting in support of Russia. pic.twitter.com/2p0LfkyVC3