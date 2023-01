Надал съобщи резултатите от ЯМР на бедрото и вече е ясно кога ще се завърне на корта

Рафаел Надал сподели за своите последователи в социалните мрежи последните новини около контузията в бедрото му и така стана ясно след колко време ще можем да го видим отново в игра.

„Днес посетих тенис клиниката „Текнон“ в Барселона, където ми направиха някои тестове. Опасенията от Мелбърн се потвърдиха и сроковете за лечение си остават същите. Предписаха ми лечение и след три седмици ще се завърна, за да проверим как се развиват нещата“, написа „Матадора“ в Twitter.

Разкъсванията на бедрения мускул обичайно отнемат до 2 месеца за пълно възстановяване, което значи, че испанецът ще бъде най-рано в игра в края на март.

Припомняме, че той едва доигра срещата си с Макензи МакДоналд преди две седмици, след което обяви, че е усетил болката рано в мача, но просто не е искал да се предава без бой.

Hoy he estado en la Clínica Tenis Tecknon de Barcelona dónde me han realizado unas pruebas. Se confirman los resultados de Melbourne y los plazos siguen siendo los mismos. Establecido los tratamientos a seguir y en 3 semanas me realizarán nuevas pruebas para ver la evolución 🙏