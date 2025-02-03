Спортът по телевизията в понеделник (3 февруари)

Лъчезар Богданов: Когато влезем в еврозоната, левовете ще продължат да се обменят в евро много дълго време от БНБ

И без да сме в еврозоната, България достигна рекордна инфлация за последните 30 години. Това коментира в студиото на „На Фокус” по Нова те ...