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Спортът по телевизията в понеделник (3 февруари)

Спортът по телевизията в понеделник (3 февруари)

3 Февруари, 2025 07:20 506 2

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  • тенис

Футбол, тенис и хокей в тв ефира днес

Спортът по телевизията в понеделник (3 февруари) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

14.00 Тенис: турнир в Ротердам - МАХ Спорт 1
16.00 Футбол: „Ал Аин“ - „Ал Раян“ - Нова спорт
18.00 Футбол: „Естеглал“ - „Ал Шорта“ - Нова спорт
18.00 Футбол: „Ал Сад“ - „Ал Ахли“ - Диема спорт 2
20.00 Футбол: „Ал Насър“ - „Ал Уасъл“ - Нова спорт
20.30 Тенис: турнир в Ротердам - МАХ Спорт 1
21.30 Футбол: „Леванте“ - „Ферол“ - МАХ Спорт 2
21.45 Футбол: „Каляри“ - „Лацио“ - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: „Челси“ - „Уест Хем“ - Диема спорт 2
22.00 Футбол: „Жирона“ - „Лас Палмас“ - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Мидълзбро“ - „Съндърланд“ - Диема спорт 3
02.30 Хокей: НХЛ, „Нешвил“ - „Отава“ - МАХ Спорт 1
03.00 Тенис: турнир в Далас - МАХ Спорт 2


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Благодаря👍👍👍

    07:22 03.02.2025

  • 2 Браво,

    1 0 Отговор
    Ангел Лазаров, най после една грамотно написана информация във Факти.

    08:40 03.02.2025

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