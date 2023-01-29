Спортът по ТВ в неделя (29 януари)

09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
10.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, мъже, финал Евроспорт 1
10.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Шпиндлерув Млин, слалом, първи манш, жени Евроспорт 2
11.30 Биатлон, европейско първенство, смесена щафета БНТ 3
12.25 Северна комбинация: Световна купа в Зеефелд, ски бягане, мъже Евроспорт 2
13.15 "Твенте" - "Фейенорд" МАХ Спорт 1
13.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Шпиндлерув Млин, слалом, втори манш, жени Евроспорт 2
13.30 "Милан" - "Сасуоло" Ринг
13.30 Баскетбол, "Манреса" - "Реал" Ринг
14.00 ЦСКА - "Македония Гьорче Петров" ТВ1
14.00 "Ница" - "Лил" Диема спорт
14.15 Ски бягане: Световна купа в Ле Рус, масов старт, жени Евроспорт 1
14.25 Биатлон, европейско първенство, единична смесена щафета БНТ 3
14.30 "Хамбургер" - "Айнтрахт" (Брауншвайг) Диема спорт 3
15.00 "Валядолид" - "Валенсия" МАХ Спорт 4
15.00 Ски скокове: Световна купа в Бад Митендорф, мъже Евроспорт 1
15.30 "Брайтън" - "Ливърпул" Диема спорт 2
15.30 "Екселсиор" - "Аякс" МАХ Спорт 1
15.30 "Ливингсън" - "Хартс" Ринг
16.00 "Ювентус" - "Монца" МАХ Спорт 3
16.00 "Стоук" - "Стивънидж" Нова спорт
16.00 "Клермон" - "Нант" Диема спорт
16.00 Колоездене: Купа на Франция, Гран При на Марсилия, мъже Евроспорт 2
16.30 "Шалке" - "Кьолн" Диема спорт 3
17.15 "Осасуна" - "Атлетико" МАХ Спорт 4
18.00 "Дънди Юнайтед" - "Селтик" Ринг
18.05 "Аячо" - "Лион" Нова спорт
18.30 "Байер" - "Борусия" (Д) Диема спорт 3
19.00 "Лацио" - "Фиорентина" МАХ Спорт 3
19.30 "Селта" - "Атлетик" МАХ Спорт 4
20.00 "Боавища" - "Портимоненз" Ринг
20.00 НБА, "Шарлът" - "Маями" Диема спорт
21.00 Баскетбол, "Сарагоса" - "Бетис" Диема спорт 3
21.45 "Наполи" - "Рома" МАХ Спорт 3
21.45 ПСЖ - "Реймс" Диема спорт 2
22.00 "Реал" - "Реал Сосиедад" МАХ Спорт 4
22.00 НФЛ, "Филаделфия" - "Сан Франциско" МАХ Спорт 2
22.00 Колоездене: Обиколка на Сан Хуан, седми етап, мъже Евроспорт 1
00.00 НХЛ, "Каролина" - "Бостън" МАХ Спорт 1
01.30 НФЛ, "Канзас" - "Синсинати" МАХ Спорт 2
29 Януари, 2023 07:56 414 0
Спортът по ТВ в неделя (29 януари)
Ето какво можете да гледате днес
09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
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