Спортът по ТВ в неделя (29 януари)

Лудогорец вади 1 млн. евро за шведско крило на Розенборг, но сделка няма да има

Лудогорец е предложил 1 милион евро за шведското крило на Розенборг Стефано Векия, но норвежкият клуб не е склонен да продава и е отказал офертата на ...