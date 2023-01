Мбапе реагира с изумление на това, което направи Неймар (ВИДЕО)

Килиан Мбапе не успя да скрие удивлението си от качествата на своя съотборник Неймар преди двубоя от Лига 1 между Пари Сен Жермен и Реймс. На загрявката преди мача бразилецът изпълни страхотен пряк свободен удар, а изпълнението му бе видяно от Мбапе. Французинът реагира с изумление на удара на Неймар.

Вижте спонтанната му реакция във видеото:

Kylian Mbappé’s reaction to Neymar’s free kick during warmup 😅



(via @PVSportFR)pic.twitter.com/wOQX7QUe4g